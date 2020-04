Cprpnavirus: legale Don Gnocchi, ‘magistratura confermerà trasparenza indagati’

21 Aprile 2020 18:42

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Sono certo che la minuziosa ricostruzione dei fatti che la magistratura svolgerà sul materiale acquisito contribuirà a confermare la linearità e la trasparenza dei comportamenti degli indagati e della Fondazione e chiarirà anche le ricostruzioni frammentarie e incomplete che si sono susseguite in questi giorni”. Così l’avvocato Stefano Toniolo, che assiste la fondazione Don Gnocchi nell’ambito dell’indagine avviata dalla procura di Milano sulle morti sospette degli anziani pazienti avvenute in piena emergenza coronavirus, interviene nel giorno in cui la struttura è stata al centro di una perquisizione da parte degli uomini della Guardia di finanza.