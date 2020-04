Cossato: “ricordo con emozione il gol nello spareggio Reggina-Verona”

28 Aprile 2020 11:01

Quella maglia #24 fu un incubo per la Reggina e la città di Reggio Calabria: Michele Cossato ricorda il suo gol nello spareggio del 2001

Michele Cossato è conosciuto a Verona come l’eroe di Reggio Calabria. L’ex attaccante celebra oggi i suoi 50 anni ed è stato contattato dai microfoni de L’Arena per ricordare quel finale di stagione al cardiopalma per le due tifoserie. La squadra gialloblu, allora guidata da Attilio Perotti, riuscì a conquistare la permanenza in serie A nel doppio confronto di spareggio con la Reggina di Franco Colomba. “Ricordo con grande emozione il gol a Reggio”, ha confessato il bomber, che nel 2001 con quella rete rese vane le marcature calabresi di Zanchetta e Cozza, rimandando gli amaranto nel baratro della Serie B.