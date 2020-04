Cosenza, Sciaudone: “la Serie A riprenderà per prima i campionati. Reggina? Meglio del Bari”

18 Aprile 2020 16:41

Sciaudone, centrocampista del Cosenza, ha espresso la sua opinione sulla ripresa dei campionati: da ex Bari ha dato un parere anche sulla Reggina

Destino praticamente opposto quello di Cosenza e Reggina. Mentre i rossoblu rischiano di retrocedere in Lega Pro, gli amaranto sognano un ritorno in Serie B. Ai microfoni di Antenna Sud, il centrocampista dei lupi, Daniele Sciaudone, ha parlato dell’ipotesi di un ritorno in campo: “difficile parlare al momento di una ripresa dei campionati. Se dovesse accadere, la Serie A lo farà per prima. E poi noi di conseguenza. Quando la situazione sarà sotto controllo, penso si possa tornare a giocare, ma i tempi saranno lunghi. Bari? Sta facendo un grande campionato, ma la Reggina ancora meglio. Dico comunque che la stagione non è finita”.