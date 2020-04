CorriReggio 2020, la fantastica edizione ha battuto anche il Coronavirus: a Reggio Calabria si corre in casa e sui terrazzi [FOTO]

25 Aprile 2020 18:51

CorriReggio 2020, Reggio Calabria sconfigge il Coronavirus a modo suo: lo spirito sportivo continua in casa

Non sarà il Coronavirus a sospendere la CorriReggio 2020. Non sarà il Coronavirus a interrompere una tradizione che per la città di Reggio Calabria che va ormai avanti dal 1983. Quest’anno, così come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa ha preso il via la mattina del 25 aprile, ma in una maniera particolare, che si adegua al momento che ognuno di noi sta vivendo. In molti infatti hanno pubblicato sui propri account social la foto di un foglio, accompagnata dagli hashtag #iocorroreggio #corrireggioanchetu. Da podisti, i reggini si sono rigorosamente trasformati in casalinghi, fotografati nell’atto di “correre” o di prepararsi alla corsa virtuale, in abiti sportivi, in salotto, sul balcone, nel cortile di casa.

Una bellissima risposta, un messaggio di speranza e di unione contro il maledetto nemico invisibile che ha interrotto le relazioni sociali e confinato la popolazione a restare bloccata tra le proprie mura domestiche. Ma la reazione dei reggini non è mancata, con questa simpatica e pulita edizione della CorriReggio è ancora più forte l’orgoglio di una città che ha sempre saputo reagire ai momenti di difficoltà. Questa è la dimostrazione che ci riuscirà ancora una volta. Alla faccia del Coronavirus.