Coronavirus: a Wuhan non ci sono più pazienti ricoverati negli ospedali

26 Aprile 2020 12:29

Coronavirus: è sceso a 0 il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali di Wuhan

Il numero di pazienti da Coronavirus ricoverati negli ospedali di Wuhan, città epicentro della pandemia, è sceso a zero. Lo ha annunciato Mi Feng, portavoce della Commissione nazionale per la Sanità cinese, riferendo inoltre che nella provincia dell’Hubei, della quale Wuhan è capoluogo, per la prima volta il numero di pazienti ricoverati è sceso al di sotto di 50. Nella provincia non vengono registrati nuovi casi di contagio da 20 giorni. Secondo i dati ufficiali resi noti dalle autorità, in Cina sono stati confermati 82.827 casi di contagio dall’inizio della pandemia, con 801 pazienti ancora ricoverati negli ospedali.