Coronavirus a Villa San Giovanni, l’appello del presidente Giustra: “si valuti l’opportunità di sottoporre ai test sierologici tutti i residenti, a cominciare da coloro i quali sono impegnati oggi in prima linea”

“Le misure contenitive adottate già da più di un mese, se è vero che da una parte hanno mostrato i loro effetti positivi, dall’altro hanno ridotto in ginocchio il sistema economico-produttivo di questa città che, ove proseguire oltre, ne resterebbe pregiudicato irrimediabilmente. Certo non è facile, in una situazione come quella che tutto il mondo sta vivendo, bilanciare il diritto alla salute ed il diritto all’esercizio delle imprese, specie in carenza di risorse economiche che potrebbero far assumere al Comune provvedimenti di mitigazione dell’impatto che il virus sta avendo sul sistema economico”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del consiglio comunale di Villa San Giovanni, Antonino Placido Giustra.

“Tuttavia sento il dovere di lanciare un appello alla Sindaca FF, affinché valuti l’opportunità che ci viene offerta dal comitato spontaneo di cittadini che ha suggerito di sottoporre ai test sierologici i residenti, a cominciare da coloro i quali sono impegnati oggi in prima linea. Quella di effettuare i test sierologici di massa, è una opzione che ormai appartiene a tutto il mondo scientifico che negli ultimi tempi e in modo sempre più assiduo, ritiene questa tesi l’arma migliore per uscire da una gravissima situazione. Per come è stato ampiamente detto, i test sierologici potrebbero svelare non soltanto le persone asintomatiche ma anche coloro i quali hanno contratto l’infezione e l’hanno superata senza accorgersene. E su questi soggetti potrebbe predisporsi un alleggerimento delle misure contenitive adottate. C’è, peraltro, la disponibilità di massima anche di strutture sanitarie accreditate al Sistema Sanitario Regionale con le quali aprire un dialogo diretto ad avviare questo tipo di screening. L’alternativa è quella di continuare ad osservare le limitazioni imposte e di vedere sfumare definitivamente ogni possibilità di ripresa di un quadro economico generale che, certo, già prima che il virus si diffondesse in tutta Italia, era in condizioni disperate. Col risultato che il Covid-19 ha iniziato un’opera che le condizioni economiche ormai disperate, completeranno”, conclude.