Reggio Calabria, parla l’operatore della clinica di Cinquefrondi positivo al Coronavirus: “nulla di cui vergognarsi, ero consapevole di essere a rischio”

5 Aprile 2020 14:40

Reggio Calabria, parla l’operatore della clinica di Cinquefrondi positivo al Coronavirus: “continuando a svolgere il mio lavoro come Operatore Socio Sanitario, ero consapevole di essere un soggetto a rischio, ma con senso di responsabilità e adottando i dispositivi di sicurezza necessari, sono rimasto vicino ai pazienti”

E’ un giovane operatore socio sanitario di Oppido Mamertina, Pasqualino Strangio, che svolge il suo lavoro alla Clinica Villa Elisa di Cinquefrondi, rimasto positivo al Coronavirus. E’ lui stesso a confermarlo in un post sul proprio profilo facebook, in cui spiega: “voglio comunicare con la massima trasparenza a tutti i miei concittadini di essere risultato positivo al COVID-19. Con serenità ho scelto di non nascondere la mia condizione in quanto ritengo che non si tratti né di una colpa né di qualcosa di cui vergognarsi. Continuando a svolgere il mio lavoro come Operatore Socio Sanitario, ero consapevole di essere un soggetto a rischio, ma con senso di responsabilità e adottando i dispositivi di sicurezza necessari, sono rimasto vicino ai pazienti della Clinica Villa Elisa”.

“Purtroppo – prosegue– ciò non è bastato a evitare il contagio, che è avvenuto in maniera del tutto imprevedibile nell’atto di prendermi cura di un paziente poi risultato COVID-19 positivo. Voglio rassicurarvi che tutto si sta svolgendo regolarmente e che osserverò rigorosamente la quarantena in casa in assenza dei miei familiari. Mi auguro che la mia esperienza possa essere di esempio affinché tutti voi continuiate a rispettare le regole governative restando il più possibile a casa”, conclude. Ricordiamo che lo scorso 1 Aprile era risultato positivo al Coronavirus un paziente della Clinica di Cinquefrondi: da li la decisione di fare i test a tutti gli operatori, i medici ed i pazienti della struttura.

