5 Aprile 2020 11:20

Il sindaco di Cinquefrondi: “in attesa di darvi dati precisi, mi hanno anticipato che tutti i pazienti attualmente ricoverati nella struttura Villa Elisa sono risultati negativi al Coronavirus”

“Un primo aggiornamento, in attesa dare dati precisi, mi hanno anticipato che tutti i pazienti attualmente ricoverati nella struttura Villa Elisa di Cinquefrondi sono risultati negativi al Coronavirus”, è quanto ha annunciato il sindaco Michele Conia. Ieri era risultato positivo un operatore socio sanitario non residente a Cinquefrondi che l’Asp ha già messo in quarantena obbligatoria domiciliare.

