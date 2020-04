Coronavirus in Calabria: limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nei pressi del Porto di Vibo Marina

10 Aprile 2020 10:14

Coronavirus: limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia, Molo ed Emilia nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina nei giorni 12 e 13 aprile

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia, Molo ed Emilia nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina nei giorni 12 e 13 aprile

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

VISTO: il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., recante il “Nuovo Codice della Strada”, in particolare l’art. 6, comma 7, in forza del quale “…la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata….al Comandante di Porto Capo del Circondario”;

VISTO: il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, in particolare l’art. 81, rubricato “altre attribuzioni di polizia”, il quale stabilisce che “il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze” con conseguente generale attribuzione dei compiti di sicurezza e polizia al comandante del porto e, dunque, all’Autorità marittima;

VISTO: il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328, in particolare l’articolo 59, punto 10, il quale afferma che “a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell’albo dell’ufficio….in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione”.

VISTE: le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei

porti;

VISTO: il Dispaccio della Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato che la disciplina della circolazione stradale nei porti, basandosi su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare nell’alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e pertanto spetta all’Autorità marittima la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;

VISTA: la Circolare n. 38 prot. n. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientrano la polizia dei porti e la sicurezza portuale;

VISTA: la Circolare prot. n. 77712 del 10.06.2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con cui viene ribadita la nota prot. n. 71952 del 30.05.2019 dell’Avvocatura dello Stato, recante specifiche linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale, che rientra nell’alveo delle competenze dell’Autorità marittima;

VISTA: la propria Ordinanza n. 25/2019 in data 05.08.2019 recante il “Disciplina della circolazione veicolare e pedonale lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia e Molo, nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina (VV)”;

VISTA: la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO: il decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO: il D.P.C.M. del 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;

VISTO: il D.P.C.M. del 08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23.02.2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;

VISTO: il D.P.C.M. del 10.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 disposte con il precedente D.P.C.M. del 08.03.2020;

VISTE: le ordinanze n. 03 del 08.03.2020, n. 07 del 14.03.2020, n. 12 del 20.03.2020 e n. 15 del 22.03.2020 della Regione Calabria;

VISTO: il D.P.C.M. in data 22.03.2020 e la coeva ordinanza del Ministro della Salute, che introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO: il D.P.C.M. in data 01 aprile 2020, il quale stabilisce proroga fino a lunedì 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTA: la nota assunta a prot. n° 7474 in data 09.04.2020 della Prefettura Vibo Valentia, con la quale si richiede a questa Capitaneria di porto di “valutare l’opportunità di inibire, per il periodo pasquale, mediante apposite ordinanze, l’accesso di persone e veicoli non autorizzati alle aree marittime e portuali di propria competenza”, allo scopo di garantire l’effettività delle disposizioni finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO: necessario limitare la circolazione veicolare e pedonale, in occasione delle prossime festività pasquali, in ambito portuale lungo le vie Amerigo Vespucci, Gorizia, Molo ed Emilia, al fine di garantire l’effettività delle misure di protezione disposte dai sopra richiamati provvedimenti in materia di contrasto all’epidemia da Covid-19 e, precipuamente, di evitare assembramenti di persone lungo le vie considerate nonché sugli arenili ad esse prospicienti.

O R D I N A

ARTICOLO 1

1. Nei giorni 12 e 13 aprile 2020 (dalle ore 00:00 del 12.04.2020 alle ore 24:00 del 13.04.2020), è vietata la circolazione e la sosta veicolare e pedonale nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina e segnatamente lungo i tratti delle Vie Amerigo Vespucci, Gorizia e Molo evidenziati in colore rosso nello stralcio planimetrico in Allegato 1 alla presente ordinanza, nonché nel tratto di Via Emilia antistante la radice della banchina G. Malta, evidenziato in rosso nell’Allegato 2.

È consentita la sosta dei veicoli ai soggetti residenti, ai concessionari di aree di demanio marittimo, ai titolari e ai dipendenti delle attività commerciali ivi insistenti.

3. I concessionari delle aree di demanio marittimo ricadenti in ambito portuale dovranno adottare ogni azione e precauzione necessaria ad impedire ai terzi l’accesso alle spiagge in concessione.

4. I divieti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e al personale sanitario che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ARTICOLO 2

1. I contravventori alla presente ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nelle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella sezione “Ordinanze” del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe Spera