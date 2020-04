Coronavirus: Verducci, ‘sostegno a diritto studio e ricerca’

8 Aprile 2020 19:11

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Sono stati approvati un nostro emendamento e un nostro Odg che rafforzano le misure su università e ricerca. è un passo avanti importante in vista del Decreto di aprile che dovrà contenere misure adeguate per diritto allo studio e ricercatori”. Lo sottolinea il senatore del Pd e vicepresidente della commissione cultura del Senato, Francesco Verducci.

“Le novità consentono alle università di promuovere l’accesso da remoto ai database e alle risorse bibliografiche, fattore fondamentale per consentire agli studenti e ai ricercatori di poter continuare da casa nella propria attività di ricerca”.

“Inoltre il Governo assume l’impegno di riconoscere ai dottori e agli assegnisti di ricerca una proroga estensiva dell’indennità di disoccupazione ‘dis-coll.’ Questa emergenza dimostra quanto sia fondamentale avere un forte sistema universitario e della ricerca. Dobbiamo evitare che uno studente o un giovane ricercatore possa perdersi per strada. Vanno rilanciate la conoscenza e la ricerca quali grandi infrastrutture per la coesione e la competitività del Paese”.