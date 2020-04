17 Aprile 2020 22:54

Coronavirus, Usa: il governatore della Florida da il via libera alla riapertura di alcune spiagge

Il governatore della Florida ha dato il via libera ad alcune spiagge e parchi per riaprire se può essere fatto in sicurezza, dopo essere state chiuse a causa del Coronavirus. L’annuncio del governatore Ron DeSantis è arrivato dopo che le spiagge della Florida settentrionale sono state tra le prime a consentire ai bagnanti di tornare dopo le chiusure. Gli amministratori locali della Florida sono stati criticati per aver lasciato le spiagge aperte durante le vacanze di primavera.