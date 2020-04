Coronavirus: Toti, ‘buone notizie per papà liguri, potranno tornare in sala parto’

25 Aprile 2020 16:37

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Una buona notizia per tutti i futuri papà liguri: da adesso potranno tornare in sala parto per veder nascere i loro bimbi, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie. Anche questo è un altro grande passo verso normalità. #CoronavirusLiguria”. Lo scrive su twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.