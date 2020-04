7 Aprile 2020 14:17

Coronavirus, il tasso di mortalità del Coranavirus regione per regione

Il fisico Antonio Piersanti, ricercatore dell’INGV, ha calcolato il reale tasso di mortalità in tutte le Regioni italiane documentando quante vittime ha fatto il Coronavirus in ogni Regione rispetto alla propria popolazione.

I dati a corredo dell’articolo confermano come l’epidemia abbia colpito fondamentalmente il Nord Italia, sfiorando il Sud in modo marginale. Di seguito l’elenco con tutti i dati Regione per Regione:

Lombardia: 91 morti ogni 100 mila abitanti

Valle d’Aosta: 76 morti ogni 100 mila abitanti

Emilia Romagna: 47 morti ogni 100 mila abitanti

Marche: 40 morti ogni 100 mila abitanti

Liguria: 38 morti ogni 100 mila abitanti

Trentino Alto Adige: 37 morti ogni 100 mila abitanti

Piemonte: 29 morti ogni 100 mila abitanti

Veneto: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Abruzzo: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Friuli Venezia Giulia: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Toscana: 9,4 morti ogni 100 mila abitanti

Umbria: 5 morti ogni 100 mila abitanti

Puglia: 4,8 morti ogni 100 mila abitanti

Molise: 4,3 morti ogni 100 mila abitanti

Lazio: 3,9 morti ogni 100 mila abitanti

Campania: 3,5 morti ogni 100 mila abitanti

Calabria: 3 morti ogni 100 mila abitanti

Sardegna: 2,9 morti ogni 100 mila abitanti

Sicilia: 2,5 morti ogni 100 mila abitanti

Basilicata: 2,3 morti ogni 100 mila abitanti

