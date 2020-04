2 Aprile 2020 12:08

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “In autunno probabili ondate di ritorno del virus come accade in Cina. Non possiamo sbagliare. Servono investimenti da parte del Governo per preparare il nostro Servizio Sanitario anche in caso di nuove pandemie. Proteggiamo i lavoratori che saranno protagonisti della ripresa”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

