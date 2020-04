Coronavirus e carceri, la delusione di Ferro: “il governo ha dato il ‘tana libera tutti’ a boss mafiosi e criminali”

11 Aprile 2020 17:01

“A beneficiare del nuovo ‘svuota carceri’ è stato il presunto boss di Melicucco, Rocco Santo Filippone”: ha commentato la deputata calabrese Wanda Ferro

“Come temevamo, con l’articolo 123 del decreto 18 il governo ha dato il ‘tana liberi tutti’ a boss mafiosi e criminali d’ogni grado. A beneficiare del nuovo ‘svuota carceri’ è stato il presunto boss di Melicucco, Rocco Santo Filippone, detto “il monaco”, ritenuto uomo di fiducia dei Piromalli, sotto processo per i rapporti tra ‘ndrangheta e cosa nostra e accusato di avere coordinato il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, portato a segno nel gennaio del 1994 nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla. Filippone è stato scarcerato per l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il rischio di contagio all’interno del carcere, ed è stato posto agli arresti domiciliari”, è quanto afferma il segretario della Commissione parlamentare antimafia Wanda Ferro. La deputata di Fratelli d’Italia conclude: “anziché liberarsi del problema facendo tornare a casa i boss, il governo delle mille task force dovrebbe impegnarsi a garantire l’adeguamento degli istituti penitenziari all’emergenza in corso, garantendo in carcere la salute e la sicurezza dei detenuti”.