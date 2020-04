Coronavirus, il Sud ama il Nord: prodotti freschi dalla Sicilia fino a Cremona, altro che odio e invidia

22 Aprile 2020 16:05

Donati dalla Sicilia al comune lombardo di Cremona diversi prodotti contenuti in cassette di legno con la scritta “Andrà tutto bene”

Altro che gente invidiosa e portatrice di odio. La gente del Sud ha un cuore inimmaginabile e, contrariamente a quanto affermato da Vittorio Feltri, accoglie con amore tutti e senza limiti. A dimostrazione di questo è l’ultimo gesto di solidarietà che è partito dalla Sicilia: dalla cittadina di Vittoria (in provincia di Ragusa) è partito un carico di ortaggi da destinare alle famiglie di Cremona che si trovano in difficoltà a causa del lockdown imposto dal Governo per combattere il Coronavirus. “Siamo molto soddisfatti di avere concluso questo primo passo del progetto nato con l’emergenza Covid-19, ovvero l’idea di donare ai nostri amici di Cremona i freschi profumi della nostra terra siciliana dentro un packaging sostenibile come le nostre cassette in legno ‘marchiate’ con la scritta ‘Andrà tutto bene'”, comunica Cosimo Messina, consigliere di AssoImballaggi in FederlegnoArredo.

“Di fronte a questa situazione apprezziamo fortemente la sensibilità dimostrata dai produttori agricoli di Vittoria, il cui contributo è stato fondamentale nella donazione dei prodotti freschi, come fondamentali sono stati i colleghi Scifo e Caccamo che hanno provveduto al confezionamento e al trasporto della merce, mentre a Cremona sono stati i rappresentanti della Caritas e gli Officiers del Kiwanis di Cremona Cristaldi e Schintu, a ricevere il carico. Insomma una grande famiglia senza confini né pregiudizi. Un gesto importante – spiega Messina – che ci auguriamo sia da esempio per le altre organizzazioni italiane che sono ora chiamate a sostenere il Paese e tutti i cittadini per superare insieme l’emergenza. Un ringraziamento sincero va a tutti quanti si stanno impegnando senza sosta e senza riserva alcuna, anche a rischio della propria vita, per rispondere all’emergenza. FederlegnoArredo è sempre stata presente e solidale quando si sono presentate situazioni di crisi e anche in questo momento ha saputo coniugare al meglio solidarietà e sostenibilità”.