Coronavirus: su mezzi pubblici obbligo mascherine e marker su posti**

26 Aprile 2020 18:15

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Mascherina obbligatoria, anche di stoffa, sui mezzi pubblici e marker per i posti in modo che sia rispettata la distanza di almeno un metro. Queste le raccomandazioni per il trasporto pubblico a cui si sta lavorando in vista dalla Fase 2. Previsto inoltre un aumento della frequenza delle corse dei mezzi pubblici nelle ore di punta.