Coronavirus, Trump: “nei prossimi giorni il picco della pandemia negli Stati Uniti”

6 Aprile 2020 09:46

Coronavirus, Trump: “nei prossimi giorni ci sarà il picco della pandemia negli Stati Uniti. Vediamo la luce in fondo al tunnel”

Coronavirus– Oltre 1.200 persone contagiate sono morte in 24 ore negli Stati Uniti, secondo quanto riferisce la Johns Hopkins University. Il paese registra un totale di 337.630 casi di infezione e 9.643 decessi, secondo il database. “Nei prossimi giorni ci sarà il picco della pandemia negli USA”, è quanto afferma il presidente Trump. “Vediamo la luce in fondo al tunnel, se tutto va bene – conclude il presidente degli Stati Uniti– in un futuro non troppo distante saremo orgogliosi del lavoro che noi tutti abbiamo fatto”.

Valuta questo articolo