20 Aprile 2020 09:32

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 2.404.071, con 165.229 vittime e 624.698 guarigioni

Prosegue la pandemia di Coronavirus nel Mondo: secondo l’ultimo aggiornamento del monitoraggio della Johns Hopkins University, i casi confermati nel Mondo sono saliti a 2.404.071, con 165.229 vittime e 624.698 guarigioni. Gli Usa hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al Coronavirus, per un totale di 40.661. “Gli Stati Uniti continuano a fare costanti progressi in questa guerra contro il Coronavirus”, ha sottolineato il presidente Donald Trump.