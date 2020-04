Coronavirus, oltre un milione di casi nel Mondo: boom di morti negli Stati Uniti

3 Aprile 2020 09:34

Coronavirus, oltre un milione di casi nel Mondo: negli Stati Uniti 1.169 morti in 24 ore, superato il record italiano

Avanza l’epidemia di Covid – 19 nel Mondo: in totale sono 1.016.128 i contagi di Coronavirus, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno registrato un triste primato, quello del maggior numero di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia di Coronavirus: 1.169 vittime in 24 ore. Gli USA hanno superato il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Stati Uniti finora hanno rilevato 243.453 casi positivi, più del doppio dell’Italia, e quasi 6mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

