Coronavirus: Splendidi e Splendenti è disponibile per l’acquisizione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà

2 Aprile 2020 11:19

Coronavirus: Splendidi e Splendenti risponde positivamente alla richiesta del governo

Splendidi e Splendenti, la catena drug specialist leader in Calabria nella vendita di articoli per l’igiene della persona e della casa, considerati oggi più che mai beni di prima necessità, darà il suo contributo nel sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19. I 400 milioni stanziati dal governo per l’acquisto di buoni spesa o generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno distribuiti ai comuni italiani in base al numero abitanti e indice di povertà. Per l’attuazione di questo provvedimento governativo molti Comuni calabresi hanno già richiesto ai commercianti e ai gestori delle attività di manifestare la disponibilità per l’acquisizione dei suddetti buoni e, in tal senso, Splendidi e Splendenti ha risposto positivamente all’appello. A riguardo il D.G. di Splendidi e Splendenti Luigi Lombardo dichiara – “Splendidi e Splendenti vive nella quotidianità delle famiglie, i nostri prodotti sono indispensabili soprattutto in questo momento in cui avere cura della propria igiene e di quella delle proprie case è di fondamentale importanza per contrastare il diffondersi del COVID-19. Siamo da sempre dalla parte dei consumatori ed è per noi un onore poter dare un contributo per sostenere tutte quelle famiglie che si trovano oggi in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. A questo proposito, oltre a dare la nostra disponibilità ai Comuni per l’acquisizione dei buoni spesa, abbiamo chiesto la collaborazione di Banco Alimentare per dare il via al progetto Spesa Sospesa, a breve in tutti i nostri punti vendita sarà possibile acquistare beni essenziali e donarli a chi ne ha bisogno.” Sin dall’inizio dell’epidemia Splendidi e Splendenti ha approntato una serie di misure al fine di garantire la continuità del servizio alla popolazione, intensificando, dove necessario, la rete di consegne a domicilio per limitare gli spostamenti e garantire alle categorie più esposte l’acquisto di beni indispensabili senza allontanarsi dalla propria abitazione, per accedere al servizio basta collegarsi al sito di Splendidi e Splendenti e seguire la procedura d’ordine. Oltre alla consegna a domicilio è disponibile anche il servizio di ritiro in negozio che permette di fare l’ordine online e ritirarlo presso il punto vendita accorciando i tempi di permanenza all’interno del negozio ed evitando quindi assembramenti o lunghe attese.

