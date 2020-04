Coronavirus, parla l’esperto: “le spiagge quest’estate dovranno essere mezze vuote”

10 Aprile 2020 23:01

Coronavirus, parla l’esperto: “se immagino il prossimo agosto vedo delle spiagge mezza vuote, con distanze di sicurezza, contingentamento e quant’altro”

“Se immagino il prossimo agosto vedo delle spiagge mezza vuote, con distanze di sicurezza, contingentamento e quant’altro. Perché davvero io credo che il rischio di una seconda ondata sia alle porte in diversi contesti regionali, in Lombardia, nella bergamasca, purtroppo, che è stata in qualche modo devastata da questo tsunami”. E’ quanto ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite del programma “Non è un Paese per Giovani” su Rai Radio 2. “Nelle altre zone, per fortuna –prosegue– l’azione per loro anticipata di questo lockdown ha preservato un bel po’ di persone ancora suscettibili. Quindi c’è la necessità di continuare un’azione di stringenza, però combinata ad un’azione a livello domiciliare, di individuazione dei casi, dei contatti stretti, per poter bloccare quelli che potrebbero essere focolai che tentano di riemergere”, conclude.