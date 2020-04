Coronavirus, l’annuncio del ministro Speranza: “misure restrittive confermate fino al 13 aprile”

1 Aprile 2020 10:34

Coronavirus, l’annuncio del ministro Speranza: “confermate fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali”

“Un clima politico unitario è la condizione per tenere insieme il Paese in un momento difficilissimo. Nel dopoguerra, mai come in queste ore, non è il momento delle divisioni”, è quanto ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un’informativa in Senato. “Il governo –annuncia– ha deciso di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate legate all’emergenza Coronavirus in Italia”. “Il nostro obiettivo –prosegue– è non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami. Si arriverà alla fase della graduale e prudente uscita dalla chiusura totale, a cui oggi i nostri tecnici già stanno lavorando”. “Come ha ricordato ancora una volta nei giorni scorsi il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unità e coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni. Un clima politico positivo e unitario – aggiunge – è la precondizione essenziale per tenere unito il Paese in un passaggio difficilissimo della nostra storia nazionale. Tutti dobbiamo avvertire l’assillo della massima responsabilità per affrontare e superare le sfide che sono dinanzi noi”, conclude.

