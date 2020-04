Coronavirus, sorpresi dai carabinieri durante un funerale non autorizzato: 15 persone multate e messe in quarantena

28 Aprile 2020 10:39

Coronavirus, funerale non autorizzato: molti dei presenti hanno cercato di allontanarsi, ma dopo pochi minuti sono stati tutti identificati e sanzionati

Erano intenti a partecipare alla tumulazione di un anziano, ma sono stati individuati dai Carabinieri che li hanno multati. È accaduto domenica pomeriggio nel Comune di Stella Cilento, in provincia di Salerno, dove i militari diretti dal maresciallo Giorgio Castiglione, hanno “interrotto” la cerimonia funebre nel cimitero cittadino. Molti dei presenti si sono allontanati subito alla vista delle pattuglie, ma dopo pochi minuti sono stati tutti identificati e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Coronavirus. In tutto sto stati 15 i nominativi segnalati che, come prevede il decreto, sono stati trasmessi dai carabinieri al dipartimento di Prevenzione dell’Asl. Nelle prossime ore dunque sarà adottata la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti. Tra i sanzionati anche l’unico vigile urbano del Comune che, libero dal servizio, stava prendendo parte al funerale non autorizzato.