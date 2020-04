Coronavirus: Smith (Af-Klm), ‘rinuncio a 25% retribuzione e a quella variabile 2020’

23 Aprile 2020 15:18

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Rinnovo con fermezza l’impegno che ho preso il 16 marzo 2020 di rinunciare al 25% della mia retribuzione durante la crisi del coronavirus. In questo periodo molto difficile per il gruppo questo impegno di riduzione della mia retribuzione implica ovviamente anche l’abbandono della mia retribuzione variabile annuale per l’esercizio 2020”. A precisarlo in una nota è il Ceo di Air France-Klm, Benjamin Smith che ringrazia “i dipendenti del gruppo per l’impegno eccezionale nel momento in cui il nostro settore attraversa la più grande crisi della sua storia”.