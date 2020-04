Coronavirus, il Sindaco di Villa San Giovanni: “ripartiamo con ordinanza della Regione, piena fiducia nei cittadini” [VIDEO]

30 Aprile 2020 13:30

Coronavirus, il Comune di Villa San Giovanni ascolta l’ordinanza della Regione Calabria

Con l’ordinanza emanata in serata dalla Presidente Jole Santelli, la Regione Calabria apre in anticipo alla Fase 2 rispetto al territorio nazionale. Nella mattinata di oggi il Sindaco di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, ha dato la possibilità alle attività presenti nel Comune, che sono in grado di mettersi a norma con le misure di prevenzione al contagio, di operare secondo l’ordinanza regionale. “Stiamo valutando di ridurre al massimo il pagamento delle tasse a carico degli imprenditori. Abbiate fiducia nel ruolo degli amministratori”, ha affermato il primo cittadino.