Coronavirus, il sindaco di Catanzaro: “confermata la chiusura fino al 3 maggio”

30 Aprile 2020 12:43

Coronavirus, Fase 2: il sindaco di Catanzaro conferma chiusure al 3 maggio

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha in queste ore firmato l’ordinanza che conferma, fino a domenica 3 maggio compresa, tutte le disposizioni emanata dai Dpcm in merito al contenimento del contagio da Coronavirus. “Resteranno pertanto chiusi, anche in questo fine settimana – si legge in una nota del Comune – parchi e aree giochi, cimiteri e tutte le altre attività regolamentate, quindi anche bar e ristoranti, con l’ordinanza di proroga diramata ad aprile”.

Il provvedimento disposto dal sindaco di Catanzaro Abramo, a capo di una maggioranza di centrodestra, respinge dunque le disposizioni contenute nell’ordinanza emanata dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sulla riapertura, possibile già da oggi, di bar e ristoranti con servizio all’aperto. In occasione delle ultime elezioni regionali calabresi, si era parlato di un avvicinamento di Abramo alla Lega che però non si e’ concretizzato.

Sulla stessa linea del sindaco Abramo anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, che in un post su Facebook ha espresso perplessità alle “aperture” del presidente della Regione: “Qualche giorno fa proponevo alle governatrice Santelli di consentire durante la ‘fase 2′ il rientro (controllato) a casa dei nostri giovani fuori sede. La risposta di diniego e’ stata motivata dal buonsenso e da sentimenti di protezione verso i calabresi. Adesso invece – afferma Polimeni – sembra si faccia affidamento alla fiducia. Quale futuro per la nostra Calabria”.