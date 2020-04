Coronavirus, il viceministro della Salute: “i Nas hanno effettuato oltre 600 controlli alle Rsa italiane”

18 Aprile 2020 23:00

Coronavirus, il viceministro Sileri: “i Nas hanno effettuato oltre 600 controlli alle Rsa italiane riscontrando per un 20% infrazioni”

Ospite del programma Rai, “Petrolio”, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, spiega: “i Nas hanno effettuato oltre 600 controlli alle Rsa italiane riscontrando per un 20% infrazioni derivanti da cattiva organizzazione e formazione del personale. Sul Pio Albergo Trivulzio la magistratura sta indagando ed è necessario aspettare gli esiti. E‘ inaccettabile che pazienti positivi al Coronavirus siano nella stessa struttura con anziani, questi accadimenti non possono e non devono più accadere”