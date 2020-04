7 Aprile 2020 22:34

Sicilia: per finanziare le misure anti Coronavirus il governo siciliano punta all’impiego del contributo che è destinata al risanamento della finanza pubblica

In Sicilia la giunta del presidente Nello Musumeci ha approvato il bilancio. Per finanziare le misure anti Coronavirus il governo punta all’impiego del contributo che è destinata al risanamento della finanza pubblica. Previsti interventi a sostegno delle famiglie disagiate, per le imprese, gli artigiani, la scuola, per il finanziamento della cassa integrazione, per il trasporto pubblico locale.

