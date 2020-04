Coronavirsus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina oggi 8 nuovi positivi, nessun morto

20 Aprile 2020 18:01

Coronavirus, in Sicilia oggi 42 nuovi positivi: a Messina ora i casi sono 404, 8 in più rispetto a ieri

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 20 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 51.373 (+1.601 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.759 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute (+3).

Degli attuali 2.210 positivi, 565 pazienti (+2) sono ricoverati, di cui 39 in terapia intensiva (-2), mentre 1.645 (+6) sono in isolamento domiciliare.

A Messina oggi si registrano 8 nuovi casi, nessuna nuova guarigione e nessun nuovo decesso. In città e provincia dall’inizio dell’emergenza le guarigioni complessive sono 52, i decessi 41.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 113 (16 ricoverati, 15 guariti, 10 deceduti);

Catania, 626 (100 ricoverati, 111 guariti, 71 deceduti);

Enna, 323 (175 ricoverati, 29 guariti, 25 deceduti);

Messina, 404 (128 ricoverati, 52 guariti, 41 deceduti); ieri erano 396 (128 ricoverati, 52 guariti, 41 deceduti);

Palermo, 348 (71 ricoverati, 45 guariti, 27 deceduti);

Ragusa, 57 (4 ricoverati, 6 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 98 (64 ricoverati, 68 guariti, 17 deceduti);

Trapani, 112 (7 ricoverati, 18 guariti, 5 deceduti).