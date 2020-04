Coronavirus, boom di tamponi in Sicilia: a Messina oggi 16 nuovi positivi, 7 guariti e un morto

21 Aprile 2020 17:59

Coronavirus, ecco i dati città per città: a Messina i casi ora sono 412, 16 in più rispetto a ieri. Aumentano i guariti, ma c’è anche la 42ª vittima. In Sicilia oggi 3720 tamponi, è il numero più alto dall’inizio dell’emergenza

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati). Il 98% dei tamponi ha dato esito negativo. Attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati, di cui 37 in terapia intensiva (-2), mentre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

A Messina e in provincia oggi si registrano 16 nuovi casi, 7 guarigioni, 1 decesso. Si tratta di una donna di 63 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al covid-19. La donna era ricoverata al Policlinico di Messina. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 42 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo, come detto, oggi si sono registrate 7 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19, che sono stati dimessi Policlinico “G. Martino” di Messina dove si trovavano ricoverati: si tratta di 6 uomini rispettivamente di 76, 69, 61, 59, 55 e 52 anni e di una donna di 51. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 59.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 113 (16 ricoverati, 15 guariti, 10 deceduti);

Catania, 664 (99 ricoverati, 114 guariti, 73 deceduti);

Enna, 319 (172 ricoverati, 33 guariti, 25 deceduti);

Messina, 412 (123 ricoverati, 59 guariti, 42 deceduti); ieri erano 404 (128 ricoverati, 52 guariti, 41 deceduti)

Palermo, 349 (70 ricoverati, 46 guariti, 27 deceduti);

Ragusa, 58 (4 ricoverati, 6 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 103 (60 ricoverati, 77 guariti, 17 deceduti);

Trapani, 112 (7 ricoverati, 18 guariti, 5 deceduti).