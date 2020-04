Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: boom di guariti a Messina, oggi solo 4 nuovi casi e un decesso

23 Aprile 2020 18:19

Coronavirus, anche oggi boom di tamponi in Sicilia: a Messina in calo il numero degli attuali positivi

Ottime notizie in Sicilia. Anche oggi i dati confermano che nell’isola il contagio è in calo: su 3418 tamponi, il 98,7% ha dato esito negativo e oggi si registrano solo 43 nuovi casi in tutta la regione.

Finora sono stati effettuati 62.150 tamponi (+3.418 oggi) e di questi sono risultati positivi 2.926 (+43), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone (+14). I guariti adesso sono 412, 24 in più rispetto a ieri. I decessi sono invece 213, 5 in più rispetto a ieri.

Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti (-25) sono ricoverati, di cui 34 in terapia intensiva (-1), mentre 1.791 (+39) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.

A Messina e in provincia oggi si registrano 4 nuovi casi 14 guarigioni e un decesso. Si tratta di una donna di 94 anni, già affetta da altre patologie e deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverata. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 44 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Al contempo, come detto, si sono registrate 14 nuove guarigioni e conseguenti dimissioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: 9 al Policlinico “G. Martino” di Messina (3 donne rispettivamente di 90, 89 e 83 anni; 6 uomini di 89, 86, 83, 82, 65 e 37 anni); 4 all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona (3 donne rispettivamente di 88, 83, e 72 anni; 1 uomo di 74 anni); 1 all’ospedale “Papardo” (1 uomo di 88 anni). Si sono inoltre registrate 4 dimissioni di pazienti che già nei giorni precedenti erano stati dichiarati guariti dal Covid-19. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 ora sono 78, gli attuali positivi sono 397 e in totale dall’inizio dell’epidemia i casi registrati sono 519.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 119 (17 ricoverati, 16 guariti, 10 deceduti);

Catania, 706 (96 ricoverati, 123 guariti, 76 deceduti);

Enna, 321 (160 ricoverati, 40 guariti, 25 deceduti);

Messina, 397 (103 ricoverati, 78 guariti, 44 deceduti); ieri erano 408 (120 ricoverati, 64 guariti, 43 deceduti)

Palermo, 358 (68 ricoverati, 48 guariti, 27 deceduti);

Ragusa, 62 (4 ricoverati, 6 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 97 (56 ricoverati, 81 guariti, 19 deceduti);

Trapani, 112 (6 ricoverati, 18 guariti, 5 deceduti).