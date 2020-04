Coronavirus, la Sicilia vede la luce in fondo al tunnel: a Messina oggi altri 4 guariti e solo 3 nuovi positivi, nessun morto. Ecco i dati città per città

13 Aprile 2020 18:11

Coronavirus, ottime notizie in Sicilia: oggi a Messina nessun nuovo decesso, la curva dei contagi è in calo. In tutta l’isola solo 42 nuovi positivi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi (lunedì 13 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.458 (+42), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.050 persone (+20), 237 sono guarite (+14) e 171 decedute (+8).

Degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati, di cui 51 in terapia intensiva (-2), mentre 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

A Messina oggi si registrano, 3 nuovi casi, nessun nuovo decesso e 4 guarigioni: si tratta di un uomo di 49 anni che è stato dimesso dal Policlinico “G. Martino” di Messina, di due donne di 82 e 76 anni e di un uomo di 88 all’ospedale “Papardo” di Messina.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 44. A Messina e in provincia il saldo degli attuali positivi è quindi 357, ieri per il secondo giorno consecutivo era 354.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (lunedì 13 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 125 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 113 (22 ricoverati, 8 guariti, 10 deceduti);

Catania, 586 (130 ricoverati, 57 guariti, 61 deceduti);

Enna, 290 (179 ricoverati, 16 guariti, 21 deceduti);

Messina, 357 (134 ricoverati, 44 guariti, 35 deceduti); ieri erano 354 (134 ricoverati, 40 guariti, 35 deceduti)

Palermo, 321 (70 ricoverati, 41 guariti, 23 deceduti);

Ragusa, 58 (6 ricoverati, 4 guariti, 5 deceduti);

Siracusa, 90 (50 ricoverati, 48 guariti, 11 deceduti);

Trapani, 110 (14 ricoverati, 17 guariti, 4 deceduti).