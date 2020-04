Coronavirus, ecco i dati di oggi in Sicilia: a Messina 3 nuovi positivi, due guariti e un decesso. Cala il contagio a Catania

8 Aprile 2020 18:23

Coronavirus Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina e provincia i casi ora sono 330

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 8 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 (+2.581 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8). Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati , 65 sono in terapia intensiva (-8), mentre 1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare.

A Messina oggi si registrano 3 nuovi casi, due guarigioni e un decesso. Si tratta di una donna di 92 anni, già affetta da altre patologie, deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona per insufficienza cardiorespiratoria. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 26 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Inoltre, si sono registrate due nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: si tratta di una donna di 87 anni, ricoverata all’ospedale “Papardo” di Messina e di un uomo di 55 anni al Policlinico “G. Martino” di Messina. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 20.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (mercoledì 8 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale:

Agrigento, 110 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 94 (22 ricoverati, 5 guariti, 8 deceduti);

Catania, 560 (148 ricoverati, 32 guariti, 54 deceduti);

Enna, 279 (171 ricoverati, 1 guariti, 16 deceduti);

Messina, 330 (144 ricoverati, 20 guariti, 26 deceduti); ieri erano 327 (145, 18, 25);

Palermo, 286 (70 ricoverati, 31 guariti, 12 deceduti);

Ragusa, 49 (9 ricoverati, 4 guariti, 3 deceduti);

Siracusa, 84 (44 ricoverati, 29 guariti, 9 deceduti);

Trapani, 101 (20 ricoverati, 9 guariti, 4 deceduti).