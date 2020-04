Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: boom di guariti a Messina, 10 pazienti hanno sconfitto il Covid

11 Aprile 2020 18:26

Coronavirus, ecco i dati in Sicilia città per città: a Messina adesso i guariti sono 34

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).

Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati, di cui 58 in terapia intensiva (-4), mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

A Messina le vittime di coronavirus salgono a 34. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana infatti informa che presso il Policlinico “G. Martino” di Messina è deceduta una donna di 87 anni; un’altra donna di 95 anni è deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona. Entrambe già affette da altre patologie, erano risultate positive al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 34 in totale i decessi di persone affette da coronavirus avvenuti in città e provincia: 21 al Policlinico “G. Martino” di Messina, 8 all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, 4 all’ospedale “Papardo” di Messina e 1 in una casa di cura privata di Messina.

Al contempo, si sono registrate 10 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: quattro uomini rispettivamente di 70, 66, 41 e 31 anni e una donna di 28 anni all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona; due uomini di 74 e 57 anni e tre donne di 73, 68 e 18 anni al Policlinico “G. Martino” di Messina.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 34.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: aggiornati alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 107 (23 ricoverati, 6 guariti, 9 deceduti);

Catania, 567 (132 ricoverati, 56 guariti, 55 deceduti);

Enna, 286 (180 ricoverati, 16 guariti, 19 deceduti);

Messina, 354 (139 ricoverati, 34 guariti, 34 deceduti);

Palermo, 307 (78 ricoverati, 39 guariti, 17 deceduti);

Ragusa, 55 (8 ricoverati, 4 guariti, 5 deceduti);

Siracusa, 100 (46 ricoverati, 36 guariti, 10 deceduti);

Trapani, 105 (14 ricoverati, 16 guariti, 4 deceduti).