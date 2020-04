Coronavirus Sicilia, Luigi Genovese presenta un’interpellanza al Governo Regionale: “Necessari interventi straordinari per le isole minori”

9 Aprile 2020 13:39

“È necessario pensare a forme di agevolazioni burocratiche ed economiche in favore delle isole minori per consentire la ripresa delle attività imprenditoriali stagionali e la salvaguardia dei posti di lavoro attraverso lo stanziamento di fondi specifici“. Il capogruppo di Ora Sicilia all’Ars,ha presentato al governatore regionale,, e all’assessore all’Economia,, un’interpellanza per chiedere misure urgenti in favore delle. “Lo stato di crisi innescato dall– sottolinea il deputato regionale – rischia di compromettere irreversibilmente il tessuto socio-economico delle isole minori, dove emergono circuiti produttivi fortemente incentrati – oltreché sui settori della pesca, della pescaturismo, dell’artigianato, del commercio – sul segmento turistico-alberghiero: un comparto che più di altri, a tutte le latitudini, registra ricadute devastanti connesse alle necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio”. Nel testo dell’interpellanza emergono vari passaggi sulle conseguenze, ormai certificate, che gli operatori saranno costretti ad affrontare in conseguenza dell’azzeramento dei flussi turistici nella stagione primaverile. E, in prospettiva, anche per via della forte contrazione attesa per la prossima estate. “La riduzione ulteriore del periodo di stagionalità – sottolinea Luigi Genovese – indurrà alla stipula, nel, di co. Pertanto, oltre alle ricadute economiche già certificate, i lavoratori rischierebbero il mancato riconoscimento dei supporti economici previsti dalla normativa vigente,, che costituiscono l’unico canale di sostentamento per molte famiglie isolane nei mesi di chiusura delle attività imprenditoriali stagionali. Senza considerare ilper l’impossibilità di sostenere le spese di gestione e la pressione fiscale. Da alcune recenti interlocuzioni con vari rappresentanti del territorio – tra cui l’ex– ho percepito la grande preoccupazione che serpeggia tra gli abitanti delle isole minori. Ho avvertito, contestualmente, anche una grande voglia di ripartire, ma in questa prospettiva sarà fondamentale il sostegno del governo regionale, che sta già affrontando con“, conclude Genovese.