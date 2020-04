Coronavirus: Sereni, ‘altri 400 mld per salvare lavoro e aziende’

7 Aprile 2020 13:17

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – ‘Altri 400 miliardi di #liquidità per le imprese che si sommano ai 350 del Dl Cura Italia. Una manovra mai fatta prima per salvare aziende e posti di lavoro. Così l’Italia si prepara ad affrontare la crisi COVID19 e ripartire. Ora lavoriamo per altre misure coraggiose in Europa”. Lo scrive su twitter la Vice Ministra degli Esteri, Marina Sereni.

