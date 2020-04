Coronavirus, la didattica a distanza si ferma in tutte le Regioni per le vacanze di Pasqua [DATE]

5 Aprile 2020 15:12

Coronavirus: vacanze di Pasqua, la didattica a distanza si ferma in tutte le Regioni, le date

Vacanze di Pasqua al tempo del Coronavirus da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile (compresi), sospesa quindi la didattica a distanza. Ultimamente alcuni Dirigenti Scolastici hanno manifestato l’intenzione di apportare modifiche al calendario scolastico regionale o alle delibere già assunte dai Consigli di Istituto riguardo la sospensione delle attività didattiche a distanza durante le vacanze di Pasqua.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, in attesa di normativa ministeriale in corso di attuazione, durante le vacanze pasquali e nei periodi deliberati ad inizio di anno scolastico dal Consiglio di Istituto, le attività di lezione a distanza resteranno verosimilmente sospese.

Ovviamente, con l’augurio che tutto ritorni al più presto alla normalità, l’impegno scolastico degli allievi in questo periodo di incertezza va sostenuto e, per quanto possibile, occorre dare risposte alle loro legittime domande, sul ritorno in classe, sugli esami di licenza media e di maturità, sull’iscrizione all’Università.

