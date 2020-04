Coronavirus, Santelli: “strumenti per ampliare le terapie intensive bloccati dall’Agenzia delle Dogane”

5 Aprile 2020 23:20

Coronavirus, le parole della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli

Noi “abbiamo dei posti in terapia intensiva sufficienti a gestire la situazione“, ma “siccome ci hanno dato l’obbligo di crearne altri, ci devono mettere nelle condizioni di renderli effettivi. Avevamo fatto degli acquisti come pompe ed altro per ampliarli, ma sono state bloccate dall’Agenzia delle Dogane“. E quanto ha dichiarato la governatrice della Regione Calabria Jole Santelli al Tgr Calabria. “Delle due l’una – ha aggiunto -, o ce li fanno acquistare o ce li mandano. Il commissario Arcuri deve mandarci gli strumenti per porci nelle condizioni adeguate“.

