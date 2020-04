Coronavirus, Santelli: “in Calabria test rapidi solo con dopo l’ok dell’Iss”

5 Aprile 2020 16:27

Coronavirus: le parole della presidente della Regione Calabria Jole Santelli sui test rapidi

“La Calabria utilizzera’ i tamponi rapidi solo “nel momento in cui l’Istituto superiore di Sanita’ dara’ una validita’ scientifica a questi test“. Cosi’ il presidente della Regione, Jole Santelli, nel corso di un’intervista al Tgr Calabria sull’emergenza coronavirus. “Siamo in assoluto una della Regioni che – ha rilevato Santelli – sta ‘tamponando’ di piu’, se possiamo utilizzare questo neologismo. Alcune Regioni stanno facendo i cosiddetti tamponi rapidi, ma su questo in realta’ non c’e’ un’omogeneita’ di consenso e, soprattutto, su questi tamponi rapidi non abbiamo una valenza scientifica. Io quindi sono estremamente prudente sull’uso di questi tamponi. Nel momento in cui – ha sostenuto il presidente della Regione Calabria – l’Istituto superiore di Sanita’ dara’ una validita’ scientifica a questi test, che sono test epidemiologici e generali e non test effettivi sulla persona, li utilizzeremo anche noi“.

