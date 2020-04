Coronavirus, tre operatrici sanitarie dell’Ospedale di Sant’Agata Militello positivi al tampone, chiuso il reparto di cardiologia

4 Aprile 2020 18:35

Due delle tre operatrici sanitarie sono residenti a Sant’Agata Militello, così come uno dei due operatori in servizio presso la Rsa di San Marco d’Alunzio

Rispetto alle tre positività al Covd-19 emerse nella giornata odierna riferite a tre operatrici sanitarie in servizio presso l’ospedale di Sant’Agata Militello, che due di loro risultano residenti nel comune di Sant’Agata Militello.

Le loro condizioni di salute sono buone, senza sintomi, e sono da subito state poste in isolamento nelle rispettive abitazioni, così come i familiari conviventi, in attesa dei successivi accertamenti del caso.

Riguardo la situazione dell’ospedale- spiega il sindaco Bruno Mancuso- “mi è stata confermata dalla direttrice sanitaria del presidio, dottoressa Paolina Reitano, la chiusura già disposta del reparto di cardiologia, dove lavorano i tre positivi. Altri tamponi sono già stati eseguiti per quanto riguarda altro personale, medico e paramedico. Si resta quindi in attesa delle determinazioni dell’Asp”.

Anche uno dei due operatori sanitari risultati positivi ieri, in servizio presso la Rsa di San Marco d’Alunzio. Risulta residente a Sant’Agata, “tuttavia– fa sapere il sindaco- ha confermato di essere rimasto in isolamento in questi giorni presso la struttura sanitaria nella quale lavora e ove si trova tutt’ora domiciliato, in osservanza delle disposizioni impartite dall’autorità sanitaria”.

Valuta questo articolo