Milazzo, sanificazione del territorio comunale: al via la fase 2

7 Aprile 2020

A Milazzo inizia la fase due della sanificazione del territorio: le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne con l’ausilio di 4 mezzi

Da oggi il Comune di Milazzo avvierà il nuovo trattamento di nebulizzazione per la sanificazione del territorio.

Le operazioni avverranno nelle ore notturne con l’ausilio di ben quattro mezzi. Tra le prescrizioni date ai cittadini quelle di non lasciare panni stesi all’esterno e di verificare che i finestrini delle auto non siano rimasti abbassati. La presenza di nebulizzato può danneggiare apparati elettronici.

“L’ozono – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Ciccio Italiano – è assolutamente ecologico e il ministero della Salute lo ha riconosciuto già nel 1996, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti”.

La decisione di procedere alla nebulizzazione è scaturita dopo le ultime ricerche che hanno evidenziato che il Coronavirus sopravvive nell’aria fino a tre ore.

L’assessore ha poi riferito che i trattamenti saranno effettuati anche in alcuni momenti della giornata, nelle strade più ampie con mezzi più piccoli, quando si ha motivo di ritenere che non vi siano autovetture o cittadini in circolazione perché magari usciti di casa per fare la spesa.

Per quel che concerne invece la sanificazione ordinaria di marciapiedi e arredo urbano, avviata all’inizio di marzo, essa procede regolarmente e interessa anche aree dove prevedibilmente potrebbe registrarsi, anche in questa fase di restrizioni, presenza di persone (Poste, supermercati, esercizi commerciali di vendita beni prima necessità).

“L’ozono è un gas naturale con proprietà uniche, ben 2000 volte più potente di qualsiasi disinfettante naturale – prosegue Italiano – e neutralizza agenti patogeni tridimensionalmente perché si diffonde invisibilmente nell’aria ma essendo più pesante disinfetta le superfici e non lascia residui perché dopo pochi minuti le sue molecole si scindono trasformandosi in ossigeno. L’ozono disinfetta naturalmente e in modo efficace fino al 98,99% delle superfici e dell’aria. Ecco perché siamo convinti che una sanificazione come quella che stiamo facendo sarà molto utile, unitamente al rispetto rigoroso delle misure imposte dal Governo, per ridurre il più possibile, il rischio di contagio”.

