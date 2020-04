Coronavirus: l’Amministrazione Comunale di San Roberto consegna mascherine a domicilio

15 Aprile 2020 13:51

L’amministrazione Comunale di San Roberto ha acquistato nei giorni scorsi mascherine protettive da distribuire a tutta la popolazione per rispondere alla emergenza coronavirus che sta interessando tutto il territorio nazionale. L’esecutivo ha, quindi, disposto le modalità di consegna delle mascherine alle famiglie, anche al fine di evitare il crearsi di inutili affollamenti e assembramenti, che verranno distribuite a domicilio dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, nel numero di una per ogni abitante, e che quindi non dovranno essere ritirate presso il Palazzo Comunale. Le operazioni di consegna inizieranno a partire da domani.