Coronavirus: Salvini, ‘quando parte il canale Rai dedicato alle lezioni?’**

7 Aprile 2020 13:04

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – ‘Un terzo delle famiglie in Italia, e in particolare quattro su dieci al sud, non hanno un pc in casa: quali sono le risposte del governo e in particolare del ministro Azzolina per tutti questi ragazzi che non possono seguire le lezioni online? Noi abbiamo fatto una proposta semplice e di immediata realizzazione: dedicare un canale rai alle lezioni finché la scuola resterà chiusa. Aspettiamo una risposta, speriamo che arrivi in fretta per il bene dei nostri figli”. Lo sottolinea il segretario della Lega Matteo Salvini.

Valuta questo articolo