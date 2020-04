Coronavirus: Salvini, ‘Inps? Solo in Italia non si chiede scusa e non ci si dimette’**

2 Aprile 2020 11:00

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Possibile che solo in Italia non si dimetta mai nessuno per chiedere scusa di quello che accade? Non è Salvini che alimenta la polemica, c’è qualcosa che non va all’Inps”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Valuta questo articolo