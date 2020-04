Coronavirus: Ruffino (Fi), ‘governo riveda restrizioni per orti e piccoli allevamenti’

16 Aprile 2020 03:19

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, l’auto-sostentamento alimentare, attraverso i propri appezzamenti di terra, diventa fondamentale per molte famiglie italiane. Nel nuovo decreto, le restrizioni sono tali che per molte famiglie è impossibile recarsi presso il proprio terreno, ovvero, orti, poderi, vigneti e piccoli allevamenti”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

“Per questo, chiedo al ministro Bellanova e alle regioni di fare ulteriore chiarezza sulle restrizioni e di allargarne le maglie, questo ovviamente nel rispetto massimo delle norme di sicurezza per contrastare la pandemia. Si tratterebbe di un piccolo ma significativo passo verso un ritorno alla normalità, ma anche verso quell’auto-sostentamento alimentare per molte famiglie che contano sui prodotti della loro terra”.