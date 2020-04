Coronavirus, un rotolo di carta igienica sta facendo sorridere la Calabria [VIDEO]

5 Aprile 2020 23:20

Coronavirus: ecco come può un rotolo di carta igienica far sorridere la Calabria in un momento difficile per tutti

Si chiama “passami la carta” ed è un video realizzato dal team di YallerCalabria. Il protagonista è un rotolo di carta igienica che fa il giro di tutta la Regione. E’ una clip simpatica con lo scopo di interrompere la monotonia dello quarantena a cui anche i cittadini calabresi sono costretti. “Anche stare in casa non vuol dire essere soli”, ha spiegato una ragazza del gruppo. “Il nostro obiettivo era quello di provocare un sorriso in questo momento così delicato e unire tutti in questo isolamento forzato”, e dal risultato sembra proprio che ci siano riusciti!

