Coronavirus: Rostan e De Filippo (IV), ‘anticipare campagna antinfluenzale’ (2)

16 Aprile 2020 03:45

(Adnkronos) – “L’invito al governo di farsi trovare pronto per questa evenienza, formulato anche dalla Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) non sia sottovalutato”, aggiungono i deputati di Iv.

‘Viste le difficoltà evidenziate nelle forniture di Dpi, ventilatori o attrezzature sanitarie in genere ‘ hanno proseguito Rostan e De Filippo – sarebbe opportuno muoversi per tempo e, ove possibile, verificare anche lo stimolo ad una produzione vaccinale autonoma del Paese da parte di aziende farmaceutiche italiane. Lo riteniamo un passo fondamentale per prepararci alle nuove sfide che la natura ci lancia assieme, ovviamente, all’incremento dei fondi per la ricerca”.