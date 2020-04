Coronavirus: Rosato, ‘M5S suicida su Mes, bene Conte ma ora chiarezza su Fase 2’/Adnkronos (2)

16 Aprile 2020 13:37

(Adnkronos) – L’accordo, se verrà raggiunto, al Consiglio europeo dovrà passare dal Parlamento. La maggioranza rischia? “Bisogna chiederlo agli altri se la maggioranza rischia… A chi mette prima l’interesse della sua propaganda piuttosto che l’interesse nazionale e noi voteremo sempre coerenti all’interesse nazionale. Se il Mes senza condizioni che ci è stato proposto è la soluzione più efficace, noi la sosterremo fino in fondo”.

Il Mes divide anche il centrodestra, Berlusconi e Forza Italia si sono smarcata… “Io mi auguro che tutta l’oppsizione voti a favore di un provvedimento che serve al Paese. Bene Forza Italia che coerentemente alle posizione del Ppe in Europa, sostiene tutti gli strumenti che l’Unione europea ha messo a disposizione”. Le opposizioni protestano per la mancanza di un voto sull’informativa di Conte la prossima settimana, da vicepresidente della Camera che ne pensa? “Che pongono un tema concreto”.

Iv ha spinto molto per la ripartenza e in teoria dal 3 maggio dovrebbe partire la fase 2 ma ancora non ci sono molte certezze… “Chiudere è semplice, lo fa il governo con un Dpcm. Riaprire è molto più complicato. Lo fanno gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori. Non lo fa il governo. Occorre trovare delle modalità operative per chi riapre ed oggi non è chiaro chi stia predisponendo queste misure. Troppi presunti centri decisionali. Il premier Conte ha scelto una personalità di assoluta esperienza come Colao, gli dia i poteri per agire fino in fondo”.