5 Aprile 2020 19:12

Coronavirus a Reggio Calabria: quarto caso accertato a Rosarno, lo comunica ufficialmente il sindaco Idà

“Nella tarda serata di ieri ho ricevuto la notizia della 4 persona positiva al Covid-19 residente nella Città. D’intesa con le Forze dell’Ordine e ASP abbiamo provveduto a censire le persone che hanno avuto contatti stretti col soggetto in questione”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Nei prossimi giorni gli stessi verranno sottoposti a tampone per verificare se vi siano stati ulteriori contagi. Anche in questa circostanza, non chiedete di rivelare il nome perchè, per ragioni di privacy, non verrà fatto. Vi rassicuro garantendovi che tutti i protocolli di sicurezza sono stati già attivati . Vi ribadisco che l’unica soluzione efficace è rimanere a casa. Ancora c’è troppa gente in giro e questo non va bene”, conclude.

